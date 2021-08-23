بالشروط الجديدة.. "التموين": صرف 92% من السلع التموينية لشهر أغسطس

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 92% من مقررات شهر أغسطس الجاري، قبل أسبوع من انتهاء الشهر .

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021، بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من يوم الأحد الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلوجرام أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4، وصرف 2 كيلوجرام أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلوجرام واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن صرف زجاجة زيت 800 مللي أو 1 كيلوجرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن؛ وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.