ليس بينها السياحة.. وزيرة الصحة: 3 أولويات للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أولويات للحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت أن الأولويات في اللقاح بالنسبة لأغراض السفر تتمثل في: العمل بالخارج، العلاج بالخارج، الدراسة بالخارج.

وشددت الوزيرة أن السفر الى الخارج ليس ضمن أولويات وزارة الصحة، وسيتم الحصول على التطعيم في دوره الطبيعي.

أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي، أوضحت وزيرة الصحة أن الأولويات تشمل: أعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، والموظفين والإداريين، وطلبة الجامعات.

وأوضحت أنه بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فالاوليات تشمل: الموظفون والإداريون، والقائمون على العملية التعليمية

وشددت على ضرورة دخول تلك فئات التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني للتسجيل وسيتم إرسال رسالة للتطعيم خلال 72 ساعة، ويجب التسجيل قبل نهاية الشهر الجاري للتمكن من التطعيم بالجرعتين قبل شهر أكتوبر.

ولفتت إلى أن مركز التطعيم سيكون أقرب مكان لمنزل تلك الفئات، طبقا لقاعدة بيانات التربية والتعليم.

أما فيما يخص الجامعات، أكدت الوزيرة أنه سيتم منح 3.2 مليون فرد في التعليم الحكومي والجامعات الأهلية والخاصة، ويتم التنسيق مع التعليم العالي لمنحها التطعيمات اللازمة لهم، وسنعطي للجامعات الجرعات حسب الاستهلاك للحفاظ على اللقاح بشكل آمن، وستتولى المنظومة الطبية بالجامعات القيام بعملية التطعيم.