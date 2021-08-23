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الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي حمدي الكنيسي

10:04 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي حمدي الكنيسي

حمدي الكنيسي

كتب- محمد سامي:

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الاسبق وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر اصابته بأزمة صحية.

وحمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، كان رئيسا للإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001.

حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966.

حمدي الكنيسي الرعاية الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى المعادي العسكري أزمة صحية

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