​​للراغبين في السفر للكويت.. تعرف على موقف الحاصلين على لقاحات كورونا غير المعتمدة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء سليم أمين عام الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمقيم بالكويت، موقف المواطنين المصريين الحاصلين على جرعتين من لقاحات كورونا غير المعتمدة في الكويت مثل "سينوفارم وسينوفاك وسبوتنك v".

جاء ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي، مؤخرًا فتح الطيران المباشر إلى مصر والهند و4 دول آسيوية أخرى، مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

وأوضح سليم لـ"مصراوي"، أنه يشترط على الراغبين في السفر إلى الكويت، الحصول على جرعة واحدة إضافية على الأقل من اللقاحات المعتمدة في الكويت والتي تتمثل في: (أكسفورد /أسترازينيكا ـ فايزربوينتك - موديرنا - جونسون آند جونسون).

وأشار إلى أنه يُمكن للمحصن خارج الكويت إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم الصادرة في الخارج، متضمنة الاسم المطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز (QR) قابل للتأكد إلكترونيًا علمًا بأنه في حال عدم وجود هذا الرمز يمكن تحميل شهادة التطعيم عبر رابط موقع وزارة الصحة.

وحددت الضوابط الكويتية الجديدة 7 شروط لدخول الزائرين غير المحصنين إلى بلادها وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون غير المحصن مصرحاً له بالدخول.

2- إجراء فحص (PCR) سلبي خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى البلاد.

3- التسجيل في تطبيق "شلونك".

4- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام.

5- الخضوع لحجر منزلي 7 أيام أخرى بعد الحجر المؤسسي.

6- إجراء فحص (PCR) في اليوم الأول للوصول.

7- إجراء فحص آخر في اليوم السادس من الحجر المؤسسي.

8- دفع قيمة "التحصين" مسبقًا عبر منصة "كويت مسافر".

جدير بالذكر، أن دولة الكويت الشقيقة، أغلقت الطيران المباشر مع مصر والهند ودول آسيوية منذ بداية ظهور جائحة كورونا.

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