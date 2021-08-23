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صور.. بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور "شينزو آبي"

12:35 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
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كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال حصر وإزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي داخل مدينة الأمل (الهجانة) بغرض التوسعة وخلق فراغات في محيط المحور.

ومن المقرر تسكين الأُسر في مدينة المحروسة 2 بالسلام وهي شقق مفروشة ومجهزة، حيث تم اليوم البدء في إزالة 3 عقارات وتسكين 10 أُسر.

يُذكر أن المحور يربط بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري وجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرورًا بمدينة الأمل (الهجانة).

محور شينزو آبي إزالة العقارات مدينة الأمل الهجانة

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