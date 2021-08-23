صور.. بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور "شينزو آبي"
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كتب- محمد نصار:
بدأت أعمال حصر وإزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي داخل مدينة الأمل (الهجانة) بغرض التوسعة وخلق فراغات في محيط المحور.
ومن المقرر تسكين الأُسر في مدينة المحروسة 2 بالسلام وهي شقق مفروشة ومجهزة، حيث تم اليوم البدء في إزالة 3 عقارات وتسكين 10 أُسر.
يُذكر أن المحور يربط بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري وجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرورًا بمدينة الأمل (الهجانة).
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