صور.. بدء إزالة عدد من العقارات في الهجانة بسبب محور "شينزو آبي"

وزيرة الثقافة تلتقي محافظ دمياط لمناقشة تنفيذ عددٍ من المشروعات

كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال حصر وإزالة عدد من العقارات في محيط محور شينزو آبي داخل مدينة الأمل (الهجانة) بغرض التوسعة وخلق فراغات في محيط المحور.

ومن المقرر تسكين الأُسر في مدينة المحروسة 2 بالسلام وهي شقق مفروشة ومجهزة، حيث تم اليوم البدء في إزالة 3 عقارات وتسكين 10 أُسر.

يُذكر أن المحور يربط بين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري وجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرورًا بمدينة الأمل (الهجانة).