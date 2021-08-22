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القبض على مندوب مبيعات حاول تهريب "تبغ" أثناء خروجه من المطار

11:37 م الأحد 22 أغسطس 2021
القبض على مندوب مبيعات حاول تهريب "تبغ" أثناء خروجه من المطار

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

ألقى رجال الأمن الجمركي مطار القاهرة الدولي، القبض على مندوب مبيعات حاول تهريب كمية من التبغ، وأخفاها مندوب مبيعات بتحدي الشركات العاملة بالمطار على جسده، لتضليل رجال الجمارك والخروج بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وتبين أنه أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج من باب الزيرو، والخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي، اشتبه كريم عبداللطيف ومحمد حنفي مأموري الأمن الجمركي في أحد مندوبي المبيعات، والذي يعمل بأحد الشركات بالمطار أثناء خروجه من باب الزيرو، وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي وأحمد علي مدير الجمرك، قررا تشكيل لجنة تحت إشراف سيد مغازي وسامح زاهر رؤساء الأقسام، لتفتيشه الموظف ذاتيًا، وتبين وجود 26 كيس تبغ مخبأة داخل جيوب الجاكت وحول وسط الموظف.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي، مندوب مبيعات التبغ

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