​الرطوبة مرتفعة لنهاية الشهر.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس آخر أيام أغسطس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري، موضحة أن الطقس مستقر تمامًا على مدار الأسبوع ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت إيمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطقس حار على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أن الرياح معتدلة تنشط على القاهرة والسواحل الشمالية، مع شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس الحالي.

ويسود خلال الفترة من الاثنين إلى السبت 28 أغسطس 2021، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.