الجيزة: استكمال تركيب الجسم المعدني لكوبري مشاة ترعة الزمر
كتب– أسامة علي:
أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى ترعة الزمر أمام شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.
وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم التعجيل بتركيب الكوبري للتسهيل على حركة المواطنين.
ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، مقطع فيديو عن أعمال تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة لترعة الزمر أمام شارع خاتم المرسلين.
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