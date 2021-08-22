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الجيزة: استكمال تركيب الجسم المعدني لكوبري مشاة ترعة الزمر

10:18 م الأحد 22 أغسطس 2021
الجيزة: استكمال تركيب الجسم المعدني لكوبري مشاة ترعة الزمر

كوبري مشاة ترعة الزمر

كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة أعلى ترعة الزمر أمام شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه تم التعجيل بتركيب الكوبري للتسهيل على حركة المواطنين.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، مقطع فيديو عن أعمال تركيب الجسم المعدني لكوبري المشاة لترعة الزمر أمام شارع خاتم المرسلين.

كوبري مشاة ترعة الزمر ترعة الزمر محافظة الجيزة شارع خاتم المرسلين

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