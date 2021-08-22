موعد متوقع ولقاحات.. كيف تستعد الحكومة للموجة الرابعة لكورونا؟

كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا، ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد بزيادة عن 150 حالة يوميا، بعدما تجاوزت الموجة الثالثة للجائحة خلال الأسابيع الماضية، وعلى مشارف الموجة الرابعة للجائحة.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 173 حالة إيجابية بكورونا، و9 حالات وفاة، بنهاية أمس السبت.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، وضحت قبل أيام نسب التغير الأسبوعي في حجم الإصابات والوفيات، والتي شهدت ارتفاعا، حيث سجلت الإصابات زيادة وصلت إلى 6.03%، و3.7 % بالنسبة للوفيات.

من جانبه، قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا حالياً في الفترة ما بعد انتهاء الموجة الثالثة، وما قبل الموجة الرابعة لكورونا، لكننا لم نبدأ الموجة الرابعة بشكل رسمي إلى الآن.

وأضاف عنان: "الزيادة الراهنة في أعداد الإصابات، تحدث كعادة عقب كل موجة بعد انتهاء الموجات بسبب الأمان الزائف، بحيث يكون هناك ارتداد في الأرقام ثم بدء موجة جديدة".

وتوقع أن تبدأ الموجة الرابعة في مصر منتصف الشهر المقبل؛ بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

استعدادات مكثفة

من جانبه، كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، إنه جرى الاستعداد بشكل مبكر لمواجهة زيادة إصابات كورونا مرة أخرى، في ضوء تزايد الحالات الإيجابية المسجلة بالبيانات الرسمية، وما تشهده المستشفيات الحكومية والخاصة من تزايد في أعداد الحالات التي تستقبلها يوميا.

وقال المصدر إنه في الفترة الماضية هناك تزايد في التردد على المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، كما أن عدد حالات الاشتباه والإصابة أكبر من الأسبوع الماضي، موضحًا أن التوقعات تشير لأن تشهد الفترة المقبلة زيادة بعدد الحالات بداية من شهر سبتمبر المقبل، في حين يتوقف مداها والزيادة المطردة فيها رهن تصرفاتنا واتخاذ ما يكفي للحماية من كورونا.

وأوضح أن الاستعدادات التي جهزتها وزارة الصحة تشمل زيادة المستهدف اليومي من التطعيمات بلقاح كورونا، لكي تصبح بين 400 إلى 800 ألف جرعة يومياً، عبر زيادة عدد المراكز والتعاون مع الجمعيات والنقابات لتطعيم المواطنين والتيسير عليهم.

وشدد على توافر "عدد كافٍ" من التطعيمات في مصر، ويواكب ذلك التجهيز لطرح الإنتاج المحلي من لقاح "سينوفاك" الذي جرى إنتاجه في مصنع فاكسيرا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة تشهد التشديد على كافة العاملين بالقطاع الحكومي بالحصول على اللقاح، حتى أكتوبر المقبل، مع اتخاذ إجراءات عقابية وتطبيق إجراءات قانونية على المتخلفين يُصدر بها قرارات وزارية في وقت لاحق.

وفي هذا الصدد، خاطبت وزارة الصحة، جميع الجهات والهيئات والمديريات الصحية، بالتنبيه على جميع العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب خطاب أرسلته وزارة الصحة لجميع الهيئات التابعة لها، وحصل عليه مصراوي، فإن هذا الإجراء يأتي استعدادا لتطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة، حرصا على سلامة العاملين بالقطاع الطبي بمختلف الوظائف، على أن ينتهي تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر أغسطس 2021، واعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن تلقي اللقاح.

كما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلزام جميع العاملين بالقطاع الطبي والموظفين في مختلف جهات الدولة، بالحصول على لقاح كورونا قبل شهر أكتوبر المقبل.

وقالت: "طبقا لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، هناك التزام لجميع العاملين بالقطاع الطبي والجهات والدواوين الحكومية بالحصول على لقاح كورونا قبل أكتوبر المقبل".

وفي هذا الصدد، أشار مصدر بوزارة التعليم، إلى وجود خطة بديلة للدراسة فى حالة دخول الموجة الرابعة المتوقعة لفيروس كورونا، تعتمد على التعليم عن بعد، مؤكدا أنه لم يكن هناك أزمة حال عدم الذهاب إلى المدارس في ظل وجود المنصات التعليمية الإلكترونية، والقنوات التعليمية، التي أثبتت كفاءتها العام الماضي.

وشدد المصدر على أنه سيتم إعتماد جدول الحضور إلى المدرسة وفقا لتقييمات الوضع الصحي لوباء كورونا من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتقارير وزارة الصحة.

تحديث البروتوكول

وأشار المصدر إلى أن الاستعدادات تشمل استمرار تحديث بروتوكول العلاج الذي توزعه الوزارة على المستشفيات، بإضافة عقار أكثر فعالية على بروتوكولات علاج مرضى كورونا يحد بواقع 70% من تدهور حالات المصابين وتعرضهم للوفاة (لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا)

ولفت إلى عقد عدة "ويبينارات علمية" بمشاركة جميع الأطباء بمستشفيات الحميات والصدر والعزل لتبادل ونقل الخبرات مع الأطقم الطبية وتدريبهم على أحدث بروتوكولات علاج كورونا والإجابة على جميع تساؤلاتهم حول بروتوكول العلاج وطرق التعامل مع المرضى.

وأكد المصدر أن موقف عودة عمل مستشفيات العزل بالمحافظات، يتوقف على عدد الحالات التي تسجلها وزارة الصحة للإصابات، مضيفًا: "طوال الفترة الماضية، هناك مرونة كبيرة في التعامل مع الوضع الوبائي لكورونا في مصر، حسب أعداد الإصابات والوفيات".

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