فترة سماح وموقف الأطفال.. 5 تعليمات مهمة من الصحة بشأن لقاح كورونا للمسافرين

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التعليمات المهمة بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للمواطنين الراغبين في السفر خارج مصر.

وقالت الوزارة في منشور حصل عليه مصراوي، إنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال وتحت أي ظروف تطعيم من هو أقل من 18 عامًا، ويشترط أخذ الجرعة الثانية بنفس مكان تلقى اللقاح بالجرعة الأولى ولا يمكن تغيرها.

وأشارت إلى أنه بعد تلقى المواطن رسالة للتوجه للمركز لتطعيم الجرعة الأولى متاح لمدة 48 ساعة، وفي حالة فوات المدة المتاحة بدون تطعيم يقوم بالاتصال على الخط الساخن 15335 لإعادة تفعيل الطلب.

وبالنسبة للجرعة الثانية متاحة للمواطن لمدة 6 أيام بعد التاريخ المحدد لها، وفي حالة فوات المدة المحددة بدون تلقى الجرعة الثانية ولا يوجد ما يفيد إصابته بمرض كورونا فأصبح غير مستحق لتلقيها.

وأكدت الوزارة أنه في حال تلقى المواطن الجرعة الأولى خارج مصر يذكر فى شهادة التطعيم الجرعة الأولى دون النظر إلى الجرعات التى تلقاها سابقا بالخارج.

وقالت إنه لا يمكن للحاصلين على جرعتين من نوع لقاح معين الحصول على أى لقاحات أخرى.

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