إجراءات قانونية ضد الممتنعين.. أول وزارة تطبق التطعيم الإجباري بلقاح كورونا للعاملين (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة والسكان، جميع الجهات والهيئات والمديريات الصحية، بالتنبيه على جميع العاملين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب خطاب أرسلته وزارة الصحة لجميع الهيئات التابعة لها، وحصل عليه مصراوي، فإن هذا الإجراء يأتي استعدادا لتطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة، حرصا على سلامة العاملين بالقطاع الطبي بمختلف الوظائف، على أن ينتهي تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر أغسطس 2021.

وأكد الخطاب أنه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل، سيتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن تلقي اللقاح.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، وتنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في ظل جائحة كورونا.

كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد سيكون إجباريًا لكل من له صلة بالعملية التعليمية في مصر.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء السبت، أنه سيصدر قرار من رئيس الوزراء؛ لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي اللقاح.

وشدد، على أن التطعيم الإجباري ليس جديدًا على مصر وسبق تطبيقه على القطاع السياحي، بما كان له أثر إيجابي على تشجيع عودة السياحة الأجنبية.