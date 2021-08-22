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السكة الحديد: استبعاد 190 موظفًا إخوانيًا من وظائف التشغيل والمواقع المؤثرة

06:02 م الأحد 22 أغسطس 2021
السكة الحديد: استبعاد 190 موظفًا إخوانيًا من وظائف التشغيل والمواقع المؤثرة

السكة الحديد

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة للتطهير مما وصفه بـ"العناصر الإرهابية والإثارية".

وأضاف حسين لـ"مصراوي"، أنه تم استبعاد 190 موظفًا من المنتميين لجماعة الإخوان، ويعملون بطوائف التشغيل بالسكة الحديد وعدد من المواقع المؤثرة، مؤكدًا أنه تم تحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

السكة الحديد محمد حسين هيئة السكة الحديد كامل الوزير جماعة الإخوان

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