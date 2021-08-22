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18 نوفمبر.. طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

05:05 م الأحد 22 أغسطس 2021
18 نوفمبر.. طعن عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة - مصراوي:

حددت محكمة النقض، جلسة 18 نوفمبر المُقبل، لنظر طعن المتهمين في القضية رقم 1781 لسنة 2019، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين أمام دائرة الخميس (ب).

شملت قائمة المتهمين في القضية: عبد المنعم أبو الفتوح، محمد الباقر، علاء عبد الفتاح، الحسن خيرت الشاطر، أحمد أبو بركة، محمد الباقر، محمد القصاص، أحمد عبد الهادى، محمود فتحى، أسامة سليمان، إبراهيم عطا، طارق السلكاوي، محمود عامر، عبد الفضيل مبروك، محمود أبو طالب، وسلمان حمادة، وعبد الجليل أبازيد.

كما ضمت أسماء: محمد شحاته، أحمد سامي، مصطفى حجازي، محمد عمرو، عبد الرازق المليجي، محمد مبروك، أيمن رشاد، حسن البرنس، محمد أبو السعود، عبده حسونة، أحمد نصر، ومصطفى أشرف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، قررت في 23 نوفمبر 2020 إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح و28 متهمًا آخرين في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بقوائم الإرهابيين، وذلك بناءً على طلب نيابة أمن الدولة العليا رقم 1، و2 لسنة 2020.

عبد المنعم أبو الفتوح قوائم الإرهابيين محكمة جنايات القاهرة نيابة أمن الدولة العليا

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