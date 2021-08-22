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الصحة: زيادة عدد مراكز التطعيم المخصصة للسفر إلى 145

05:00 م الأحد 22 أغسطس 2021
الصحة: زيادة عدد مراكز التطعيم المخصصة للسفر إلى 145

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة"، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج، وأنه من المقرر وصول شحنات أخرى من جرعات لقاح "جونسون آند جونسون" خلال الأيام القادمة لاستمرار تطعيم المسافرين، وتابعت تم تخصيص مركز بمقر البعثات للخارج التابع لوزارة التعليم العالي بمنطقة مدينة نصر، وذلك لتسهيل تطعيم المسافرين لأغراض البعثات التعليمية سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي.​

مصطفى مدبولي مراكز التطعيم المخصصة للسفر هالة زايد القطاع التعليمى

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