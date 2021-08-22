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وزيرة الصحة: 18.5 مليون جرعة شهريا من لقاح "فاكسيرا سينوفاك"

04:58 م الأحد 22 أغسطس 2021
وزيرة الصحة: 18.5 مليون جرعة شهريا من لقاح "فاكسيرا سينوفاك"

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية، وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم طرح الجرعات التي يتم تصنيعها في مصر، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية عليها، حيث من المتوقع أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا، مضيفة أنه من المتوقع أيضا وصول عدد كبير من لقاحي "فايزر و موديرنا" خلال الفترة القادمة.​

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