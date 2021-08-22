رسالة خلال 3 أيام.. وزيرة الصحة توجه رسالة للعاملين في قطاع التعليم للحصول على لقاح كورونا

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة إجراءات تلقى العاملين فى القطاع التعليمى للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وكذا تطعيم باقى المواطنين.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والمستجدات الخاصة به، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تلقي مختلف المواطنين للقاح المضاد لفيروس كورونا، وتوفير المزيد من جرعات هذه اللقاحات من مختلف مصادرها سواء الخارجية منها أوالمحلية، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لتطعيم العاملين بقطاعى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يضمن الحد من انتشار هذا الفيروس، ويوفر المزيد من الاطمئنان للمشاركين في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة الصحة، خطوات تلقي العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى استمرار تسجيلهم وتلقيهم للقاح حتى شهر سبتمبر القادم، وذلك في إطار الجهود والتنسيق مع الوزارتين استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، داعية كافة العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصصة لهذا، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية، حيث ستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، كما أكدت أنها تنسق مع وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لتسليم الجرعات التي يحتاجونها لتطعيم العاملين في جامعاتهم، والطلاب.

ونوهت الوزيرة إلى استمرار جهود تطعيم كافة العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح الجرعات التي يتم تصنيعها في مصر، وذلك بعد موافقة هيئة الدواء المصرية عليها، حيث من المتوقع أن يتراوح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريا، مضيفة أنه من المتوقع أيضا وصول عدد كبير من لقاحي "فايزر و موديرنا" خلال الفترة القادمة.​