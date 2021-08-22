وزير الزراعة يفتتح أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بهيئة التعمير

كتب-أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال تطوير وإعادة تشغيل معمل تحليل التربة بالهيئة العامة لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة، في بيان، إن المعمل يجري التحاليل الكيميائية والطبيعية للأراضي التابعة لمشاريع الهيئة وأيضا للقطاع الخاص، كما يجري المعمل التحاليل الخاصة بالتربة وأيضا تقديم المشورة والحلول لبعض المشكلات في استصلاح الأراضي وذلك من خلال تقديم التوصيات الفنية حسب نوعية التربة وحسب نوعية مياه الري.

وأضاف الشحات، اليوم الأحد، أن المعمل يعمل فيه حوالي 90 كيميائيا ومهندسا زراعيا، ويجري جميع أنواع التحاليل الكيميائية وطبيعة قوام التربة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمات التحاليل بأقل تكاليف في أقل وقت وأيضا اعطاء التوصيات الفنية المناسبة للعملاء مع تقديم صورة كاملة لنوعية التربة ومياه الري، كما يحرص جميع العاملين بالمعامل على تقديم أفضل خدمة بأدق النتائج.

وأكد المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن هناك تنسيقا مع جميع المعامل والمعاهد البحثية في الوزارة، وأن معمل الهيئة أجرى تحليل جميع عينات التربة والمياه الخاصة بمشاريع الاستصلاح في مصر (بنجر السكر - توشكى - شرق العوينات - غرب المنيا - وادى النقرة- .. ).

كما أكد أن وزير الزراعة وجه بتوفير كافة أوجه الدعم للمهندسين والكيميائين العاملين بالمعمل لمواكبة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها حاليا في مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والتي تنفق عليها الدولة مئات المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال الشحات، إن إعادة تشغيل وافتتاح المعمل بعد تطويره جاء في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإعادة استغلال الأصول التابعة للوزارة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

حضر الافتتاح د. نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي والدكتور أحمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبعض قيادات الوزارة.