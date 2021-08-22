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القوى العاملة: تعيين 283 شاباً وتحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة بالفيوم

03:41 م الأحد 22 أغسطس 2021
القوى العاملة: تعيين 283 شاباً وتحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة بالفيوم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 52 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ20 عاملا غير منتظم، و4506 جنيهات رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلاً عن تسجيل 86 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن المديرية عيينت 283 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1493 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 235 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي إن المديرية تلقت 14 شكوى عمالية، تم تحويل 6 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى، وتبقي 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 66 منشأة، وأسفر عن تحرير 15 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 245 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، فضلاً عن عقد ندوة توعية عمالية.

محمد سعفان القوى العاملة منشآت مخالفة منشآت القطاع الخاص

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