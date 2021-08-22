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شرط عدم الإضرار بهم.. طلب برلماني بحلول عاجلة لمشكلات الباعة الجائلين ببولاق أبو العلا

03:37 م الأحد 22 أغسطس 2021
شرط عدم الإضرار بهم.. طلب برلماني بحلول عاجلة لمشكلات الباعة الجائلين ببولاق أبو العلا

الباعة الجائلين ببولاق أبو العلا

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة للباعة الجائلين من أصحاب عرض الملابس الجاهزة في منطقة الوكالة ببولاق أبو العلا؛ خصوصًا بعد التكدس الكبير داخل مختلف شوارع منطقة أبو العلا.

وتساءل راضي في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التنمية المحلية، قائلاً: لماذا تصمت الحكومة عن حل مشكلات هؤلاء البائعين الشرفاء؟ ولماذا لا يتم تنظيم عملهم بصورة حضارية ومشرفة؛ حتى لا يتعرضوا باستمرار إلى ما يسمى بحملات البلدية؟

وطالب النائب وزيرً التنمية المحلية بسرعة التدخل لعمل تنظيم للباعة الجائلين بهذه المنطقة المهمة؛ بشرط ألا يتم الإضرار بهؤلاء التجار الشرفاء، خصوصًا أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء ملابسهم؛ لسبب رئيسي هو مناسبة أسعار منتجاتهم مع دخولهم البسيطة .

وأكد راضي ضرورة عقد حوار مجتمعي بين المسؤولين بوزارة التنمية المحلية والباعة الجائلين بالوكالة؛ لمعرفة جميع مشكلاتهم واتخاذ الإجراءات والقرارات الفورية؛ لحلها.

الباعة الجائلين بولاق أبو العلا محمد عبد الرحمن راضي مجلس النواب

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