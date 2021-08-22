التطبيق 1 أكتوبر.. قرار حكومي مهم بشأن صرف المقررات التموينية بمحافظات القاهرة الكبرى

كتب- محمد سامي:

أصدر قطاع الرقابة على المخابز والمطاحن توصيات جلسته الأخيرة بحضور مديري مديريات التموين بالقاهرة والقليوبية ومسئولي مديرية التموين بالجيزة ومسئولي شركة سمارت.

وبحسب منشور حصل مصراوي عليه، انتهى الاجتماع إلى 3 توصيات مهمة، أولها اعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة - الجيزة - القليوبية) محافظات منفصلة وكل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة اعتبارا من 1 أكتوبر 2021، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة سمارت بإرسال رسالة لكل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف.

ويصرف المواطنون بالمحافظات الثلاث الخبز باعتبارهم "نطاق إقليمي واحد" كمحافظة واحدة ويستطيع المواطن الذي يحمل إقامة القاهرة الصرف من محافظة الجيزة أو القليوبية والعكس.

كانت اللجنة قد اجتمعت في السابق وأرسلت مذكرة إلى مكتب وزير التموين رقم 15621 لسنة 2021 بشأن المرور على بعض المخابز البلدية بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمنت المذكرة الموافقة علة إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت باعتبار أن كل محافظة من محافظات القاهرة الكبرى تمثل نطاقا جغرافيا مستقلا حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط ما عدا المناطق المتاخمة بين المحافظات الثلاث وهي على سبيل المثال الخوص والمرج فيتم السماح لجميع البطاقات بالصرف من المناطق المتاخمة، وقد وافق الوزير على تلك المذكرة.