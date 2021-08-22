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مروان ممدوح يستعد لطرح رواية "شارع الصمت"

06:17 ص الأحد 22 أغسطس 2021
مروان ممدوح يستعد لطرح رواية "شارع الصمت"

مروان ممدوح

انتهى المؤلف مروان ممدوح، من كتابة رواية جديدة بعنوان "شارع الصمت" من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث رواية "شارع الصمت" في إطار من الخيال الممزوج بالتراث الشعبي المصري، حول عدد من القصص المتوازية التي تحدث لسكان شارع في أحد المناطق الشعبية فيصاب عدد من أفراده بالصمت ويحاول باقي أفراد أسرته اكتشاف سبب الحالة التي وصل لها.

وتتعرض رواية "شارع الصمت" التي تصدر عن دار ن للنشر والطباعة، لعدد من القضايا الاجتماعية أهمها عقوق الأبناء، وعدم اهتمام الأزواج بزوجاتهن وشعورهن بالإهمال.

جدير بالذكر أن مروان ممدوح شارك في معرض الكتاب الذي أقيم مؤخرا، من خلال رواية "محمول على الأعناق"، ويخوض "ممدوح" حاليا جلسات عمل لتحويل الرواية لعمل سينمائي

مروان ممدوح رواية شارع الصمت التراث الشعبي المصري المناطق الشعبية

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