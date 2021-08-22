ملكية الأرض ومواصفات المشروع.. إجابات لأهم 7 أسئلة عن حجز شقة في الإسكان المتوسط

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أول المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ويستمر الحجز والتقديم حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

ومن أهم المشروعات التي تم طرحها، هو مشروع الإسكان المتوسط، والذي يتعلق به العديد من التساؤلات، نستعرض ايجابتها على النحو التالي:

1- هل يوجد حصة في الأرض لشقق الإسكان المتوسط؟

وفقا لكراسة الشروط لا يوجد حصة في الأرض.

2- ما هي مواصفات الشقق؟

الوحدات التى تم طرحها عبارة عن 100 و110 و120 مترا، كاملة التشطيب كما يوجد بالعمارات مصعد كهربائي.

3 - ما هي مواعيد التسليم المتوقعة لشقق الإسكان المتوسط؟

تبدأ عمليات التسليم بعد انتهاء الدفعات الربع سنوية والتى من المقرر أن تبدأ يناير المقبل، والتى يصل عددها لـ12 دفعة خلال الـ36 شهرا، وتتواجد الشقق بمدن حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

4- هل من الممكن بيع الشقة بعد انتهاء التخصيص؟

- شقق الإسكان المتوسط المطروحة في المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين لا يجوز التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات العقارية قبل مرور 7 سنوات من الاستلام.

5- ما هو ثمن الوحدة؟

يوجد لكل مساحة سعر موحد بكل المدن، حيث وصلت الوحدة الـ100 مترا لـ471 ألف جنيه، والوحدة الـ110 مترا لـ503 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ120 مترا 546 ألف جنيه، ووصل مقدم الحجز لـ55 ألف لكل الوحدات.

6- ما هو موقف المتقدمين إذا زاد عددهم عن الشقق المطروحة؟

ووفقا لآخر احصائية تم سحب 12131 كراسة شروط للوحدات التى سيتم تسليمها بعد ثلاث سنوات، وسدد منهم المقدمات 1210، وحال زيادة الأعداد المتقدمة عن الشقق سيتم عرض عدة خيارات أمام الحاجزين والتي ستكون عبارة تنفيذ وحدات جديدة لهم وفقا لخريطة الأراضي المتاحة أو التحويل لأحد المدن الآخرى التى تتوافر فيها الوحدات أو سحب مقدم جدية الحجز والأقساط الربع شهرية.

7 - ما هي المرحلة التالية بعد سداد مقدم الحجز؟

بعد سداد مقدم الحجز، يتم انتظار نتيجة التقديم وفي حالة القبول يتم سداد 12 قسط بداية من يناير المقبل لمدة 36 شهر ثم تبدأ مرحلة الاستعلام الميداني على المتقدمين، حيث يخصص صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من المستعلمين للتأكد من المعلومات المقدمة من قبل المحاجزين مثل مكان العمل وقيمة الراتب وكذلك عنوان الإقامة.

وبعد انتهاء مرحلة الاستعلام إذا كان المتقدم منطبق للشروط يتم تحويل الملف الخاص به إلى جه التمويل، والتي بدوره يستعلم على المتقدم من الناحية الائتمانية لمعرفة هل عليه مديونية أو أي مخالفة لدى البنوك الآخرى، ثم يتم توقيع العقود وتحديد القسط الشهرى.

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