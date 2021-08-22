كورونا في 24 ساعة| توجيهات عاجلة.. واللقاح إجباري لهذه الفئة خوفا من الموجة الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235635 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

متحدث الحكومة: قرار من رئيس الوزراء لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي لقاح كورونا

"خوفًا من الموجة الجديدة".. متحدث الحكومة: لقاح كورونا إجباري لجميع طلاب الجامعات

بعد موافقة اليابان وبريطانيا على استخدامه.. عقار جديد لمحاربة كورونا

توجيهات عاجلة من التعليم العالي بشأن تطعيم عناصر منظومة التعليم بالجامعات بلقاح كورونا

فيروس كورونا: مظاهرات في أستراليا ضدَ عمليات الإغلاق

بريطانيا تقر عقارًا جديدًا لوقاية ومعالجة كورونا

"خطوة فعالة".. خبير أوبئة عن تأثير الجرعة الثالثة على خطة لقاحات كورونا في العالم

أول تعليق من وزير التعليم على تطعيم الطلاب فوق 12 عاما بلقاح كورونا

كورونا اليوم: تطوير علاج يقي من الإصابة.. وتأثير الفيروس على الرؤية

إعطاء 4.9 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

أولى الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول جرعات لقاحي "فايزر وموديرنا"

إعطاء 4.93 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

الهند تدعو كندا إلى إعادة النظر في قيود منع السفر المباشرة بين البلدين

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بإفريقيا يزيد الضغط على الدول التي تكافح الكوليرا

أمريكا تسجيل ارتفاعًا في إصابات كورونا الأسبوعية​