من ميت رهينة حتى منشأة دهشور.. بدء رصف طريق البر الشرقي للمريوطية بطول 6 كم

(مصراوي):

استكمالًا لمخطط تطوير المحاور المرورية التي تنفذها محافظة الجيزة، والانتهاء من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لرصف وتطوير المحاور المرورية، بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطرق في إنشاء ورصف وتطوير طريق البر الشرقي للمريوطية.

ويبدأ الطريق من كوبري ميت رهينة حتى منشأة دهشور بطول 6 كم بمركز ومدينة البدرشين، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2021/2022 بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.