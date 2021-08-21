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فلل ووحدات سكنية.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور للحي السكني بالعاصمة الإدارية

10:05 م السبت 21 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورًا للحي السكني الثالث بالحاصة الإدارية الجديدة، وقال عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: "الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مصرية الجمهورية الجديدة".

العاصمة الإدارية وحدات سكنية فيسبوك وزارة الإسكان

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