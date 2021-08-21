فلل ووحدات سكنية.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور للحي السكني بالعاصمة الإدارية

وزيرتا الثقافة والتضامن تطلقان المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال

من ميت رهينة حتى منشأة دهشور.. بدء رصف طريق البر الشرقي للمريوطية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورًا للحي السكني الثالث بالحاصة الإدارية الجديدة، وقال عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: "الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات مصرية الجمهورية الجديدة".