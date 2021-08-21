رئيس "حماية الشواطئ": 270 مليون جنيه لحماية قلعة قايتباي من النحر والأمواج العالية

كتب- أحمد مسعد:

وعلى الجانب الآخر قال المهندس أشرف حبيش، رئيس هيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن أعمال الهيئة تتمثل في إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، مشيرًا إلى حماية المنشآت والاستثمارات في المناطق الساحلية والممتلكات العامة والخاصة والطرق.

وأضاف حبيش في تصريح خاص لـ"مصراوي،" أن الهيئة تعمل على حماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية "الثروة الزراعية".

ولفت إلى أنه جاري تنفيذ أعمال حماية وتطوير لمنطقة قلعة قايتباي لحمايتها من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المبني عليها القلعة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية بتكلفة 268 مليون جنيه.

وأكد أنه جاري تنفيذ مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مطروح لحماية المنطقة الجنوبية للخليج والكورنيش من النحر المتسارع ومنع إطماء الرسوبيات، على مرحلتين الأولى بتكلفة حوالي 30 مليون جنيه، وجاري حاليًا الاستعداد للمرحلة الثانية في نهاية شهر أبريل بتكلفة حوالي 9.5 مليون جنيه وتنتهي بعد 6 أشهر بإجمالي تكلفة للمرحلتين حوالي 40 مليون جنيه.

وأشار إلى بدء تنفيذ مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون من خلال إنشاء 16 رأس حجرية بأطوال مختلفة، وعمل دايك حماية لمسافة 4.50 كيلو متر بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم تنفيذ أعمال حماية للمناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد بطول 29 كيلو متر بتكلفة حوالي 135 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، بطول 12 كيلو متر بتكلفة حوالي 100 مليون جنيه.

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