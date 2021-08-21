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خبير بيئي يكشف أكثر 5 محافظات مصرية عرضة للتغيرات المناخية

09:41 م السبت 21 أغسطس 2021
خبير بيئي يكشف أكثر 5 محافظات مصرية عرضة للتغيرات المناخية

الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة

كتب- أحمد مسعد:

حذر الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، من الأثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية، التي تهدد المدن الساحلية بالتعرض لتآكل الأراضي الزراعية وارتفاع منسوب المياه الجوفية في باطن الأرض، بالإضافة إلى فقدان المزيد من مصدر المياه العذبة، خاصة في 5 محافظات هي: (بورسعد، كفرالشيخ ، الإسكندراية، دمياط، الدقهلية).

وقال نصير في تصريحات خاصة لـ"لمصراوي" إن ارتفاع درجات الحرارة المغذي الرئيسي لتهيج حالة البحر وزيادة نسبة الملوحة فيه، مشيرًا إلى ضرورة وضع منظومة جديدة لمراقبة حالة التغيرات والأماكن الأكثر عرضة للتعرض لتلك الأثار السلبية، بالإضافة إلى ضرورة تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في هذه المحافظات ونوعية الري.

وأضاف عضو البرلمان العالمي، أن لجوء الدولة لمشروعات التبطين والري الحديث كانت أحد طرق مجابهة المناخ ومتغيراته.

وفيق نصير البرلمان العالمي للبيئة التغيرات المناخية المناخ

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