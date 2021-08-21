مصدر بـ"الكهرباء" يوضح أسباب صعوبة شحن العدادات بشركتي الإسكندرية ومصر العليا

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن بعض المشكلات التي شهدتها شركتي مصر العليا لتوزيع الكهرباء والإسكندرية للتوزيع، ناتجة عن أخطاء فنية في السيستيم الخاص بالاتصالات، ما أثر على عمليات الشحن الخاصة بكروت العدادات مسبقة الدفع.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشكلة تم حلها في شركة مصر العليا وبالفعل تشهد عمليات الشحن استقرارًا تامًا سواء داخل وحدات الشحن التابعة للشركة بمختلف القطاعات والهندسات التابعة لها، بالإضافة أيضًا لشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وغيرها.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على إنهاء كافة الشكاوى الفنية المتعلقة بنظام الشحن بالمناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بعدما شهدت بعض المناطق عدم استجابة لنظام شحن الكروت، ما تسبب في زحام شديد على مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق التابعة للشركة.

يذكر أن بعض المناطق التابعة لشركتي مصر العليا والإسكندرية للتوزيع، شهدت عدة شكاوى ناتجة عن عدم استقرار السيستيم الخاص بشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ما نتج عنه حالة من السخط والغضب لدى المواطنين خاصة بالقرى السياحية وعدد من مراكز وقرى محافظة سوهاج تحديدًا.​