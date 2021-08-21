Masrawy logo white

مصدر بـ"الكهرباء" يوضح أسباب صعوبة شحن العدادات بشركتي الإسكندرية ومصر العليا

08:52 م السبت 21 أغسطس 2021
مصدر بـ"الكهرباء" يوضح أسباب صعوبة شحن العدادات بشركتي الإسكندرية ومصر العليا

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن بعض المشكلات التي شهدتها شركتي مصر العليا لتوزيع الكهرباء والإسكندرية للتوزيع، ناتجة عن أخطاء فنية في السيستيم الخاص بالاتصالات، ما أثر على عمليات الشحن الخاصة بكروت العدادات مسبقة الدفع.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشكلة تم حلها في شركة مصر العليا وبالفعل تشهد عمليات الشحن استقرارًا تامًا سواء داخل وحدات الشحن التابعة للشركة بمختلف القطاعات والهندسات التابعة لها، بالإضافة أيضًا لشركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وغيرها.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على إنهاء كافة الشكاوى الفنية المتعلقة بنظام الشحن بالمناطق التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بعدما شهدت بعض المناطق عدم استجابة لنظام شحن الكروت، ما تسبب في زحام شديد على مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بمختلف المناطق التابعة للشركة.

يذكر أن بعض المناطق التابعة لشركتي مصر العليا والإسكندرية للتوزيع، شهدت عدة شكاوى ناتجة عن عدم استقرار السيستيم الخاص بشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، ما نتج عنه حالة من السخط والغضب لدى المواطنين خاصة بالقرى السياحية وعدد من مراكز وقرى محافظة سوهاج تحديدًا.​

الكهرباء الإسكندرية شركة مصر العليا كروت العدادات

الخبر التالى:

افتتاح مركز تدريب ضفائر السيارات وخدمة الشباك الواحد ومعمل اللغات في بورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا