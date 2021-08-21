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متحدث الحكومة: قرار من رئيس الوزراء لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي لقاح كورونا

08:50 م السبت 21 أغسطس 2021
متحدث الحكومة: قرار من رئيس الوزراء لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب- أسامة علي:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد سيكون إجباريًا لكل من له صلة بالعملية التعليمية في مصر.

أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء السبت، أنه سيصدر قرار من رئيس الوزراء؛ لتنظيم أوضاع من يرفض تلقي اللقاح.

وشدد متنحدث مجلس الوزراء، على أن التطعيم الإجباري ليس جديدًا على مصر وسبق تطبيقه على القطاع السياحي، بما كان له أثر إيجابي على تشجيع عودة السياحة الأجنبية.

لقاح كورونا مجلس الوزراء نادر سعد السياحة فيروس كورونا

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