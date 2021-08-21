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رئيس جهاز "الشروق": إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء في مهدها والتحفظ على أدوات ومواد البناء

08:30 م السبت 21 أغسطس 2021
رئيس جهاز "الشروق": إزالة فورية لـ3 مخالفات بناء في مهدها والتحفظ على أدوات ومواد البناء

مخالفات بناء

(مصراوي):

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بناء فى مهدها لمخالفة شروط التراخيص، مشيرًا إلى أن المخالفات تمثلت فى قيام أصحاب قطع الأراضي بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح بشارة، أن اللجنة أزالت سقف خرساني قبل اكتمال أعمال الصب بإحدى قطع الأراضي بالمنطقة السابعة عمارات، وإزالة شدة خشبية بقطعة أرض بالإسكان العائلى، وإزالة مبان من الطوب بقطعة أرض بحى النادى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضي بالمدينة بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.​

مخالفات بناء مواد البناء عبداللطيف بشارة جهاز تنمية مدينة الشروق شرطة التعمير

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