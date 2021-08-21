وفد من مصر للطيران يتفقد مطار برنيس استعدادًا لبدء التشغيل المنتظم للرحلات

كتب- محمد عبيد:

تفقد وفد من مختلف التخصصات برئاسة الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مطار برنيس الدولي، للوقوف على اختيار المواقع اللوجستية، وأماكن التشغيل وتواجد فرق العمل المختلفة بالمطار، استعدادًا لبدء التشغيل الفعلي، وتسيير رحلات منتظمة لمصر للطيران من وإلى مطار برنيس، فضلًا عن تحديد مواقع عمل كل من الخدمات الأرضية والجوية، وهناجر ومواقع الصيانة وكاونترات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومواقع عمل إدارات العلاقات العامة والمحطة وغيرها من المكاتب الإدارية التي تتطلبها الشركة استعدادًا للتشغيل.

يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية وخططها، نحو تحقيق التنمية الشاملة لمصر 2030، ومنها تنمية منطقة برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر، لتكون منطقة سياحية مميزة ذات طابع خاص، في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نحو تطوير وتحديث مطارات الجمهورية، وزيادة نشاطها وعمليات التشغيل بها وخاصة المطارات الجديدة، ومنها مطار برنيس لكونه من المطارات المهمة، والتي ستلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى مصر على المستويين المحلي والدولي.

وأشاد الوفد بإمكانيات المطار الهائلة، وما يتضمنه من إمكانيات ومعدات على أعلى مستوى، ويضاهي في تصميمه وتنفيذه أحدث المطارات العالمية.

ويقع المطار برنيس الدولي جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بقرابة 150 كيلومترًا عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، ويتكون من ممر بطول 3650 مترًا، وعرض 60 مترًا، وترمك مدني يسع نحو 9 طائرات من الطرازات المتوسطة والعريضة وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا و47 منشأ فنيًّا وإداريًّا وخدميًّا، ويحتوي المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلو متر، وتم تجهيزه بوحدات إنارة وحقل الطائرات بالمهبط، وانتهاء التجهيزات اللازمة له فى وقت قياسى وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.