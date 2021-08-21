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حدث في 8 ساعات| توقف خدمات التموين الثلاثاء.. وفتح باب التظلمات للثانوية العامة

07:52 م السبت 21 أغسطس 2021
حدث في 8 ساعات| توقف خدمات التموين الثلاثاء.. وفتح باب التظلمات للثانوية العامة

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان "القومي للبحوث" حاجته لشغل وظائف خالية في 10 أفرع، "التعليم" تعلن الرابط الإلكتروني للتظلمات لطلاب الثانوية العامة، ووزارة الصحة تكشف موعد وصول جرعات لقاحي "فايزر وموديرنا".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

خدمات التموين التظلمات للثانوية العامة الثانوية العامة الثانوية العامة2021 نتيجة الثانوية العامة لقاح فايزر لقاح موديرنا

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