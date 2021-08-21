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السيسي يتابع التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى وشرق العوينات

06:58 م السبت 21 أغسطس 2021
السيسي يتابع التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في توشكى وشرق العوينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صافي، واللواء أ.ح عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توشكى الأراضي الصحراوية

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