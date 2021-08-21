بالشروط والتفاصيل.. "القومي للبحوث" يعلن حاجته لشغل وظائف خالية في 10 أفرع
كتب– أسامة علي:
أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاجته لشغل وظائف مساعدي باحثين (مدخل خدمة) وفق الشروط، وحدد المركز عدة شروط للتقديم، والتي جاءت على النحو التالي:
الشروط العامة:
أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة بمرتبة الشـرف الدرجة جاولي أو الدرجة الثانية - القسم الأول كحد أني أو ما يعادل هذا المؤل من أي جامعة معترف بها، وألا يزيد عمره من 28 عامًا في 2022/1/1م.
التخصصات المطلوبة:
1- الزراعة (إنتاج محاصيل حقلية- بساتين - اقتصاد زراعی - تربة كيمياء حيوية - علوم أغذية – تقانة حيوية
2- العلوم / العلوم والتقانة ( كيمياء عامة – علم حيوان – تقانة حيوية – كيمياء حيوية – أحياء دقيقة)
3- الغابات / الغابات والمراعي
4- الهندسة ( معمار، مدنية، مدنية – مياه، تعدين – معالجة خامات، كهربائية، اتصالات، إلكترونية – نظم مدمجة).
5- الطب البيطري.
6- الإنتاج الحيواني (دواجن).
7- الصيدلة
8- مختبرات طبية (أحياء دقيقة)
9- جيولوجيا (جيولوجيا، جيوفيزياء، ثروات معدنية)
10- علوم رياضية (إحياء حاسوب)
تقدم الطلبات معنونة للسيد / مدير عام المركز القومي للبحوث مع إرفاق نسخ من المستندات الآتية:
1- الشهادات الجامعية (البكالوريوس والتفاصيل) موثقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2- شهادات تدريب / خبرة في مجال التخصص إن وجدت
3- الرقم القومي
4- السيرة الذاتية
يتم التقديم برئاسة المركز القومي للبحوث شارع الملك نمر شرق مستشفى جعفر بن عوف للأطفال اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، وحتى 2 سبتمبر مع الالتزام باتباع الإحترازات الصحية.
وسيتم إعلان تاريخ ومكان المعاينات للمستوفين للشروط المذكورة من خلال الموقع الإلكتروني للمركز القومي للبحوث www.ncr.gov.sd
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