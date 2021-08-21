​الزراعة: استكمال إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لأول مرة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، استكمال منظومة إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بمزارع قطاع الإنتاج، وإنشاء منافذ لبيع تلك التقاوي.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في رفع الإنتاجية بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والمعاهد البحثية المعنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وأشار السباعي، إلى أنه لأول مرة، تم الانتهاء من استخراج تراخيص منافذ لبيع التقاوي المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات كفرالشيخ، البحيرة، والغربية، فضلًا عن الانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الإنتاج للقيام بإنتاج التقاوي بمزارع القطاع، لافتًا إلى أنه تم إنتاج هذا العام 2020 /2021، لمحصول القمح، من مساحة إجمالية 55 فدانًا حيث بلغ إجمالي ما تم إنتاجه 112 ألف و96 طن خام هذا الموسم.