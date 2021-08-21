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التموين: توقف جميع خدمات صرف السلع والخبز الثلاثاء المقبل

04:57 م السبت 21 أغسطس 2021
التموين: توقف جميع خدمات صرف السلع والخبز الثلاثاء المقبل

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع التابع للوزارة، اليوم السبت، بشأن آخر مستجدات صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين.

وأفاد التقرير أن النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات؛ اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري، ولمدة 5 ساعات فقط.

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عمليات الصيانة لسيستم الخبز والسلع التموينية تتم بصفة دورية؛ لتحديث النظام وزيادة سرعته للتسهيل على المواطنين وسرعة حصولهم على مستحقاتهم؛ سواء في الخبز أو السلع التموينية.

وأكد كمال أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، مشيرًا إلى أن الموعد الذي تم اختياره في فترة تغلق فيها المخابز، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

علي المصيلحي وزارة التموين المخابز المطاحن

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