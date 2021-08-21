توجيهات عاجلة من التعليم العالي بشأن تطعيم عناصر منظومة التعليم بالجامعات بلقاح كورونا

تحسين المسكن.. متحدث الإسكان ينشر عدة صور للمقارنة بين مشروعات الإسكان

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

ووجه المجلس الشكر لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد الوزير على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الوزير على سرعة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حول مسؤولية الجامعات في تطعيم منتسبيها، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الجامعات والمعاهد وتجهيز كافة اللوجستيات اللازمة التي تضمن سلاسة التنفيذ، وسرعة تطعيم كافة عناصر منظومة الجامعات والمعاهد.

كما وجه بتقديم رؤساء الجامعات تقريرًا إحصائيًا بشكل أسبوعي للوزارة بما يتم في هذا الشأن.