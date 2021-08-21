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العام الدراسي الجديد.. 3 تكليفات من وزير التعليم العالي بشأن استقبال الطلاب بالجامعات

04:54 م السبت 21 أغسطس 2021
العام الدراسي الجديد.. 3 تكليفات من وزير التعليم العالي بشأن استقبال الطلاب بالجامعات

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بمقر جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية استمرار جهود الجامعات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وسرعة الانتهاء من كافة عمليات الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل وكذلك المدن الجامعية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية.

ووجه المجلس الشكر لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

خالد عبدالغفار المجلس الأعلى للجامعات الجامعات وزارة التعليم العالي

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