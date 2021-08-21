مستقلًّا جرار الاختبارات.. وزير النقل يتفقد مواقع عمل القطار الكهربائي "LRT" -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في زياة له اليوم السبت، معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي (LRT) السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.



بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، واطلع على معدلات رفع كفاءة خط القاهرة /السويس في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35كم.



وأكد الوزير سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقًا للجدول الزمني وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.



وتفقد وزير النقل باقي محطات المشروع، واستقل جرار اختبارات أعمال السكة لمشروع قطار LRT في المسافة بين محطة نيوهليوبوليس ومحطة بدر بطول ٦ كم؛ للتأكد من انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة.



ووجه الوزير بأن يتم مد كابلات الكهرباء للأعمدة التي يتم تركيبها فوراً، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ الطرق الواصلة بين الطرق الرئيسة وأماكن الانتظار بكل المحطات؛ خصوصًا مع التقدم في أعمال تنفيذ التخطيط السطحي للمحطات وأعمال ساحات انتظار السيارات وكباري المشاة.



وتفقد كامل الوزير كباري المشروع (كباري مسار- كباري سيارات)، وكذا أعمال الأسوار والورشة للاطمئنان على معدلات التنفيذ.



وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) 91٪؛ حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات، تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات؛ وهي كباري "الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق" بالإضافة إلى عدد 7 كبارٍ لمسار القطار الكهربائي، وهي "الإسماعيلية وجنيفا والروبيكي1 و2، والسويس والعاصمة 1 والعاصمة ٢"؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97٪، ويشتمل المشروع على عدد 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ %؛ وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقان لمسار القطار، وهما "نيو هليوبوليس وبدر"، ويجري تنفيذ الأعمال المدنية بالورشة بنسبة ٧٥ %، والتي تضم عدد ٢٦ مبنى.



وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع ٥٧٪؛ حيث يجري تركيب أعمدة الكاتنري التي تغذي القطار بالكهرباء.



وأكد الوزير ضرورة تنفيذ كل الأعمال بالتوازي وسرعة توريد باقي المعدات الخاصة بالأنظمة الكهروميكانيكية مع قيام الهيئة القومية للأنفاق باختبارها تمهيداً لتركيبها؛ خصوصًا أن الأعمال الإنشائية للمحطات قد قاربت على الانتهاء؛ استعدادًا لوصول القطارَين اللذين تم شحنهما من الصين والمخطط وصولهما قبل نهاية أغسطس الجاري؛ تمهيدًا لاختبارهما وبدء التشغيل التجريبي لهما.



ونوه الوزير باستكمال تصنيع وتوريد باقي القطارات؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الوحدات المتحركة ٧١.٥% .



وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (كاتدرائية الميلاد- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية الدولية- العاصمة المركزية؛ وهي المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع).



وأوضح الوزير أنه في ما يتعلق بالمرحلة الرابعة من المشروع، فقد وجهت القيادة السياسة بمد مسار القطار إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين (الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي)؛ ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم وبعدد 19 محطة بعد إضافة محطات (غرب العاشر- العاشر من رمضان- مركز المدينة).



جدير بالذكر أن المشروع يعتبر شريان تنمية جديدًا للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.