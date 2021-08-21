"سعفان ومحافظ بورسعيد" يسلمان 100 عقد عمل لأصحاب الهمم

كتب- يوسف عفيفي:

زار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، محافظة بورسعيد، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

وبحسب بيان اليوم، سلم الوزير ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضان، 100 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وذلك بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية بالتدريب المهني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5 % المقررة لهم.

وأكد الوزير، أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل كلمته رحب الوزير بالمحافظ والحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأبناؤنا من ذوى القدرات، مشيرا إلى أن مبادرة "مصر بكم أجمل" توقفت بعد مرحلتها الأولى بسبب جائحة كورونا والظروف التي عانت المجتمعات منها على مستوى العالم أجمع والتي استهدفت منذ إطلاقها كل ذوي الهمم على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتدريبهم وتشغيلهم.

وأشار الوزير إلى أن ذوى الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسئولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانا منها بدور ذوى الهمم الفعال في بناء المجتمعات، جنبا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

وأضاف الوزير ان دور الوزارة لم يقتصر فقط على التدريب والتشغيل لتلك الفئة وإنما امتد ليشمل نواحي التوعية والتثقيف وبرامج ريادة الأعمال لمساعدتهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية في مجتمعهم بمشروعات هم الناجحة وأفكارهم البناءة، وخير دليل على ذلك النماذج الواعدة من ذوي الهمم خريجي الدورات السابقة من المبادرة.

وأكد الوزير، أن جهود المبادرة تتم بكاملها في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة بلا توقف، وهي الرؤية التي يجب أن ننتهجها جميعا في هذه الفترة لتحقيق مزيد من العمل والإنتاج في مختلف المجالات.

وأوضح الوزير أن مبادرة مصر بكم أجمل اختتمت أعمالها في المرحلة الثانية منها في ٦ محافظات، تقدم للتدريب فيها ١٠٥٠ شاباً، وبلغ عدد المتدربين ٨٩٣ متدرباً، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها ٦٧٢ فرصة، وعدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها في إطار برامج ريادة الأعمال ٢٢١ مشروعاً.

ووجه الوزير مدير المديرية بضرورة متابعة تلك المشروعات التي تم تنفيذها بشكل دوري، وعرض تلك النماذج على المتقدمين للبرامج الجديدة من المبادرة.

كما طالب الوزير مديرية القوى العاملة، ببورسعيد بضرورة حصر الشركات المشاركة في المبادرة وفرص العمل التي تم توفيرها وإرسال استمارة (1) تأمينات والتي تثبت تعيين ذوي الهمم بها للإدارة المختصة بالوزارة، لتحقيق المصداقية والشفافية أمام المجتمع والقيادة السياسية بما تم عمله في المبادرة والنتائج التي تم تحقيقها على أرض الواقع.

كما لفت الوزير إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، تم النظر من خلالها لكل فئات المجتمع بلا استثناء، تم العمل في إطارها في ٦٠ مركزاً بالقرى والتوابع لها بتكلفة بلغت أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه على مستوى الجمهورية، بما يدعو الجميع للفخر بانجازاتها وما تحقق من خلالها، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة أخرى من دول العالم أجمع.

كما أشار الوزير إلي أنه يتزامن مع ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في جميع المجالات لرعاية الفئات المهمشة، أن يكون للمواطن المصري دور مهم في الدفاع عن وطنه أمام أي شخص يحاول أن ينال من إنجازاتها أو التقليل من شأنها، فهي ليست السكن فقط، بل هي الوطن الذي نشأنا ونحيا فيه ونموت من أجل الحفاظ على ترابه، وهو ميراثنا لأبنائنا وأحفادنا، وعليه يجب المحافظة عليه وحمايته.

وشاهد الوزير والمحافظ عرضا مسرحيا لذوي الهمم في حب مصر، يثبت قدرات تلك الفئة وامكانياتها التي لا تتوقف على مجال أو مهنة معينة، وتؤكد علي حقها في الاندماج في المجتمع كغيرهم من الأصحاء.