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غدا.. مصر للطيران تسير 83 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

03:47 م السبت 21 أغسطس 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 83 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 83 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا، بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، إربيل، دبي، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أسمرة، أديس أبابا)، و١٩ رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأسيوط)، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

شركة مصر للطيران المطارات المصرية حركة الطيران

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