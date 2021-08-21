نائب محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لأية مخالفات أو تجاوزات لتحقيق الانضباط

كتب- محمد نصار:

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبد المنعم، رؤساء الأحياء بالمتابعة الجادة والتواجد الميداني والتصدي للمخالفات والتجاوزات بجميع أشكالها بنطاق كل حي، ووضع خطة محكمة تستهدف رصد ومنع أي مخالفات أو تجاوزات من أي نوع والتصدي لها بكل حزم وبقوة القانون.

يأتي ذلك تلبية لبعض المطالب والشكاوى التي وردت من المواطنين - خلال الفترة الأخيرة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بمراعاة جميع متطلبات المواطن وتوفير أفضل السبل التي تساعده في قضاء مصالحه دون عناء أو التعرض لأي ضرر على حياته.

وقالت عبد المنعم "مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالفة".

وتضمنت توجيهات نائب المحافظ رصد وتتبع أية مخالفة بناء جديدة أو تعديات عن طريق التواجد الميداني والمتابعة المستمرة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور والخاصة بإزالة هذه المخالفات في المهد.

ووجهت عبد المنعم بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض السيطرة على المواقف العشوائية وتنظيم الطرق ومنع سير "التكاتك" بالشوارع الرئيسية والميادين لتسهيل الحركة المرورية والتنقل بالشوارع الداخلية بشكل أمن وإلزامهم بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخالفات جراجات السيارات أسفل العقارات و التي يتم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو غلقها والاستمرار في الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من قام بتحويل الجراجات لأنشطة أخرى مما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة ورفع المخلفات والتراكمات بجميع الشوارع والميادين للوصول إلى مظهر راق ملائم لبيئة ومجتمع متحضر وللحفاظ على صحة وسلامة المواطن من الملوثات والأوبئة ، بجانب تنفيذ حملات صباحية ومسائية للإشغالات ومنع ظاهرة الباعة الجائلين لما تلاحظ خلال الفترة الماضية من تصرفات أصحاب المقاهي والكافيهات والتجاوزات الملحوظة بالشوارع، وانتشار الإشغالات من كراسي وطاولات والتي تؤدي للتعدي على حق المشاه في الرصيف وتعطيل المرور والإزعاج والضوضاء؛ ما يزعج السكان الذين يقطنون أعلى تلك المقاهي.