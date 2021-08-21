Masrawy logo white

أسقف "بني سويف": دخلت هندسة ب٨٠٪.. و"الثانوية العامة" ليست نهاية المطاف

02:32 م السبت 21 أغسطس 2021
أسقف "بني سويف": دخلت هندسة ب٨٠٪.. و"الثانوية العامة" ليست نهاية المطاف

الأنبا غبريال أسقف بني سويف

كتب مينا غالي

قال الأنبا غبريال أسقف بني سويف، إن نتائج الثانوية العامة هذا العام منخفضة للغاية مثلما كان يحدث سابقا، مشيراً إلى أنه التحق بكلية الهندسة بمجموع 80%.

وأكد خلال إجاباته على أسئلة الحضور في محاضرته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء المطرانية، بمدينة بني سويف، مساء أمس، أن نتيجة الثانوية العامة ليس نهاية المطاف فهناك الحياة العملية، وهي أهم من نتيجة الثانوية العامة فقد لا يجد خريج كلية من كليات القمة عملا أو يكون بمبلغ أقل من خريج أحد الكليات التي لا تعتبر من كليات القمة والتي تتيح العمل بالبنوك والشركات الكبري فلا داعي للحزن علي نتائج الثانوية.

أوضح أسقف بني سويف أن موعد إفطار عيد السيدة العذراء يكون عقب القداس الإلهي الصباحي الأول أو الثاني صباح يوم الأحد وليس مساء السبت ولا يجب أن نتعامل مع الله بالورقة والقلم ولا بالساعة أو الدقيقة فيجب أن نعامل ربنا بزيادة والله سيرد بأكثر من مليون ضعف.

الأنبا غبريال أسقف بني سويف الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة

الخبر التالى:

إنفوجرافيك.. "الوزراء" ينشر الحصاد الأسبوعي للمجلس من 14 حتى 21 أغسطس 2021

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تظلمات الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن الرابط الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا