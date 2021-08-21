أسقف "بني سويف": دخلت هندسة ب٨٠٪.. و"الثانوية العامة" ليست نهاية المطاف

كتب مينا غالي

قال الأنبا غبريال أسقف بني سويف، إن نتائج الثانوية العامة هذا العام منخفضة للغاية مثلما كان يحدث سابقا، مشيراً إلى أنه التحق بكلية الهندسة بمجموع 80%.

وأكد خلال إجاباته على أسئلة الحضور في محاضرته الأسبوعية بكنيسة السيدة العذراء المطرانية، بمدينة بني سويف، مساء أمس، أن نتيجة الثانوية العامة ليس نهاية المطاف فهناك الحياة العملية، وهي أهم من نتيجة الثانوية العامة فقد لا يجد خريج كلية من كليات القمة عملا أو يكون بمبلغ أقل من خريج أحد الكليات التي لا تعتبر من كليات القمة والتي تتيح العمل بالبنوك والشركات الكبري فلا داعي للحزن علي نتائج الثانوية.

أوضح أسقف بني سويف أن موعد إفطار عيد السيدة العذراء يكون عقب القداس الإلهي الصباحي الأول أو الثاني صباح يوم الأحد وليس مساء السبت ولا يجب أن نتعامل مع الله بالورقة والقلم ولا بالساعة أو الدقيقة فيجب أن نعامل ربنا بزيادة والله سيرد بأكثر من مليون ضعف.