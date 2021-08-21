يوفر فرص عمل وعملة صعبة.. "إفريقية الشيوخ" تشيد بتوسع الحكومة في إقامة معارض منتجات بإفريقيا

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بخطط الحكومة لنشر المنتجات المصرية داخل مختلف الدولة الإفريقية والتوسع أيضًا في إقامة المعارض للمنتجات المصرية داخل دول القارة السمراء.

وقال السادات، في بيان له اليوم السبت، إن هذا الاتجاه الحكومي في غاية الأهمية؛ خصوصًا بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء، مؤكدًا أن التوجه بالصادرات المصرية من مختلف الصناعات والسلع المصرية للدول الإفريقية سوف يكفل ارتفاع معدل الصادرات المصرية ويوفر المزيد من العملة الصعبة وفرص العمالة .

وأكد وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ أن المنتجات المصرية تحظى بتقدير كبير داخل الدول الإفريقية؛ نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة، مطالبًا من الحكومة إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام الصادرات المصرية، وتشجيع رجال الأعمال والصناعة من القطاع الخاص بالتوجه إلى تصدير منتجاتهم إلى دول القارة السمراء.

وكان أحمد مغاوري دياب، رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة، قد أكد أن الدولة المصرية تستهدف عددًا من الدول في إفريقيا في المرحلة الأولى في كل أنحاء القارة، وجرى وضع خطة هدفها انتشار معارض مصرية في السوق الإفريقية.

وقال رئيس التمثيل التجاري بوزارة الصناعة إنه يجري استهداف تلك الدول الإفريقية بنشر منتجات مصرية في الأسواق الإفريقية، بجانب التوسع في إقامة المعارض في بعض البلدان الإفريقية خلال الفترة الراهنة.