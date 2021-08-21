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القاهرة 36.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

02:22 م السبت 21 أغسطس 2021
القاهرة 36.. الأرصاد تعلن طقس الأحد بدرجات الحرارة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة: يوجد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 - 26، والمناطق الجنوبية بين 40 إلى 42 درجة، والسواحل الشمالية 30 إلى 31 درجة، وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي:​

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة الحرارة الرطوبة الطقس

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