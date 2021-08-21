التصالح في مخالفات البناء.. هل تقبل الأحياء مستندات المواطنين بعد انتهاء المهلة؟



كتب- محمد نصار:

قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، إن الأحياء أوقفت تلقي مستندات التصالح على مخالفات البناء ضمن "استكمال الأوراق" منذ بداية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف هاشم، لمصراوي، السبت: الحي الآن لا يقبل تلقي مستندات التصالح الناقصة لاستكمال ملفات المواطنين المتقدمين بها من قبل.

وأوضح هاشم، أن الأمر الآن في يد اللجنة العليا المشكلة في كل منطقة من المناطق الأربع بالمحافظة، وهي التي تقرر القبول من عدمه وليس الأحياء في الوقت الحالي.

وكان مجلس الوزراء، قرر بداية شهر يوليو الماضي، مد مهلة استكمال ملفات التصالح حتى 31/7/2021.

هذه المهلة كانت ممنوحة فقط لمن تقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء في المواعيد المقررة، ولم يستكمل ملف التصالح الخاص به.

وانتهت آخر مهلة قررتها الحكومة لاستكمال أوراق ومستندات التصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر يوليو الماضي.

ولم يصدر عن مجلس الوزراء قرار جديدا بشأن إعطاء مهلة إضافية لاستكمال الأوراق عقب انتهاء المهلة السابقة أواخر شهر يوليو.

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