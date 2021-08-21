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أولى الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول جرعات لقاحي "فايزر وموديرنا"

01:16 م السبت 21 أغسطس 2021
أولى الشحنات.. الصحة تكشف موعد وصول جرعات لقاحي "فايزر وموديرنا"

لقاح فايزر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، عن موعد وصول أولى شحنات لقاح "فايزر" المضاد لكورونا، إلى مصر.

وقال "مجاهد" لمصراوي، أنه من المنتظر وصول أولى جرعات لقاح فايزر خلال 10 أيام.

وأوضح أنه من المقرر كذلك وصول أولى جرعات لقاح موديرنا في الأيام الأولى من شهر سبتمبر المقبل.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت مصر تبلغ 21881600 جرعة حتى الآن، من لقاحات "سينوفارم، وسينوفاك، وإسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك v".

لقاح فايزر لقاح موديرنا خالد مجاهد وزارة الصحة فيروس كورونا

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