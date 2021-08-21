انتهاء المستشفى الجامعي وشقق سكنية.. مسؤولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات سوهاج وأخميم الجديدتَين



كتب- محمد عبد الناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم السبت، مدينتَي أخميم وسوهاج الجديدتَين؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينتَين، يرافقه مسؤولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، والمهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسؤولو الجهازَين والمشروعات,



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة ودفع العمل بالمشروعات المختلفة بمدن الصعيد.



واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم بمدينة أخميم الجديدة، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى منها بمساحة٣٤٠٠ فدان، وكذا عمارات مشروع "سكن لكل المصريين" التي تم تنفيذها بإجمالي ٢٤٣٢ وحدة سكنية، ثم تفقدوا عددًا من المباني الخدمية التي تم تنفيذها بالمدينة، وتشمل (وحدة صحية- أسواقًا تجارية وإدارية- وحدة إسعاف- مكتب بريد- قسم شرطة- ملاعب ثلاثية وخماسية)، والتي تسهم في تنمية المدينة وجذب المواطنين والاستثمارات لها .



وشملت جولة مسؤولي الإسكان بأخميم الجديدة تفقد محطة كهرباء شرق سوهاج المغذية للمدينة، ومتابعة أعمال الطرق وتنسيق المواقع بمداخل ومحاور مدينة أخميم الجديدة.



وانتقل مسؤولو الإسكان إلى مدينة سوهاج الجديدة، واستهلوا الجولة بزيارة الحديقة المفتوحة التي تم إنشاؤها بالمدخل الرئيسي للمدينة على مساحة ٤ أفدنة، والتي تضم مساحات خضراء ومسارات للجري والمشي وسط الأشجار بطول ٢كم، ومسارًا لقيادة الدراجات.



وتفقد مسؤولو الوزارة محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة سوهاج الجديدة، بطاقة إجمالية 36 ألف م3/ يوم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 12 ألف م3/ يوم، بنسبة تنفيذ 95%، وسيتم التشغيل التجريبي لها خلال شهر.



وتفقدوا المستشفى الجامعي الذي تم تنفيذه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٨.٥ فدان؛ حيث تم بناء مبنى المستشفى على مساحة ٢٢٢٣ م٢، بالإضافة إلى المبنى التعليمي بمساحة ٨٠٠ م٢.



وأوضح المهندس رجب سالمان أنه جارٍ تجهيز المستشفى الجامعي بمعرفة وزارة التعليم العالي؛ لبدء التشغيل بمعرفة جامعة سوهاج، وأن المستشفى بسعة ٢٠٠ سرير.



وقام مسؤولو الوزارة بتفقد مستشفى الأطفال "شفا الأورمان" الجاري تنفيذه بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة ٦.٥ فدان، بسعة ٢٦٣ سريرًا، وتفقدوا الأحياء السكنية للوقوف على مستوى التسكين والخدمات المقدمة للسكان، وكذا كثافة التسكين بالمدينة.