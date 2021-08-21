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برعاية البابا.. انطلاق ملتقى لوجوس للشباب القبطي غدا تحت عنوان "التمتع بالجذور"

11:29 ص السبت 21 أغسطس 2021
برعاية البابا.. انطلاق ملتقى لوجوس للشباب القبطي غدا تحت عنوان "التمتع بالجذور"

البابا تواضروس الثاني


كتب- مينا غالي:

ينطلق غدًا الأحد، ملتقى لوجوس الأول للشباب برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون. بحسب بيان صحفي.

يشارك في الملتقى، الذي يحمل عنوان "التمتع بالجذور" ، مائتان من الشباب يمثلون كافة إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، على مدار ثمانية أيام.

يعقد "ملتقى لوجوس الأول للشباب" في ضيافة وبرعاية قداسة البابا، كل عامين بهدف تشجيع الشباب المتميز من كل إيبارشيات الكرازة المرقسية من داخل مصر ويتم اختيارهم بمعرفة الآباء أساقفة الإيبارشيات.

ملتقى لوجوس شباب الكنيسة المقر البابوي

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