رئيس "القناة للكهرباء": الانتهاء من توصيل الكهرباء لـ15 وحدة صحية بالسويس

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لـ15 وحدة صحية بنطاق محافظة السويس، موضحًا أنه يجري حاليًّا استكمال التوصيل لـ12 وحدة أخرى، بالإضافة إلى قيام الشركة ممثلة في قطاع كهرباء توزيع السويس بتوصيل الكهرباء للمستشفى العام الذي يتم تأهيله حاليًّا، على أن تقوم المحافظة بدفع ٢٥٪ من التكلفة، ثم يتم تقسيط الباقي على دفعات.

وأوضح السيد، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الشركة ستقوم باستبدال الخطوط الهوائية بقرية عامر وتحويلها إلى كابلات أرضية، وتطوير الشبكة بها بما يتلاءم مع التطوير التي تقوم به المحافظة مساهمة من الشركة في هذا التطوير .

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه تم الاتفاق على توصيل الكهرباء لسوق السويس، وتركيب عدادات لأصحاب المحلات به، مع تأكيد فصل الكهرباء عن المحلات المخالفة أو التي ترفض تركيب العدادات، منوهًا بأنه من المقرر تقسيط قيمة العداد على 12 شهرًا .

وأشار السيد إلى أنه تم الاتفاق على توصيل الكهرباء لمنطقة السلام 1 والسلام 2 وحوض الدرس، مع منحهم فرصة للتقسيط على 24 شهرًا دون فائدة لكل من يتقدم بطلب تركيب عداد، مع استيفاء الأوراق اللازمة لذلك، مشددًا على أنه سيتم عمل محاضر ضبطية للمخالفين بالأحمال الفعلية على الطبيعة، على أن يتم فصل الكهرباء عن أي مخالف؛ للحد من السرقات.

ولفت السيد إلى أنه من المقرر قيام الشركة خلال العام الحالي بإنشاء موزع 17 خلية، وكذلك مد كابلات جهد متوسط 46كم، وكذلك التدعيم بـ34 كشكًا بالمحول، إضافة إلى ١٠ كم كابلات جهد منخفض وموصلات معزولة تبلغ أطوالها 30كم، وكذلك الدفع بـ5 خلايا لتدعيم الموزعات القائمة، وكذلك 250 عامود جهد منخفض، بالإضافة إلى 7 صناديق توزيع، بتكلفة إجمالية للخطة 75 مليون جنيه .